ومن شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى انخفاض أسعار الطاقة بمجرد استئناف شحنات النفط عبر هذا الممر المائي الحيوي.

فيما يلي ردود الفعل العالمية على الاتفاق:

متحدث باسم أنطونيو غوتيريش:

"يرحب الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) بالإعلان عن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام ينص على وقف إطلاق نار فوري ودائم وإعادة فتح مضيق هرمز مع وجود إطار لمزيد من المفاوضات. ويمثل هذا خطوة حاسمة نحو حل سلمي للصراع".

بيان بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا مشترك:

"يجب ألا تحصل إيران أبدا على سلاح نووي. ونحن على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق هذا الهدف".

رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي:

"ترحب الحكومة الأسترالية بالاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران. لطالما دعت أستراليا إلى تهدئة الوضع وإنهاء الصراع، بما في ذلك في لبنان. وكما قلنا من قبل، كلما طال أمد هذه الحرب زاد تأثيرها. وسيكون من الضروري مواصلة ضبط النفس والمشاركة البناءة لمنع المزيد من التصعيد والتوصل إلى اتفاق دائم".

رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر:

"نحن واضحون في ضرورة عودة حرية الملاحة دون دفع أي رسوم في مضيق هرمز.. يجب ألا تمتلك إيران أبدا سلاحا نوويا".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون:

"أرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، وهو نتيجة جهد دبلوماسي ساهم فيه عدد من الشركاء. وأدعو جميع الأطراف المتنازعة إلى تنفيذه بشكل سريع وكامل. يجب أن يسمح هذا الاتفاق بإعادة فتح مضيق هرمز بشكل عاجل وغير مشروط، وهو ما تستعد البعثة الدولية التي أنشئت بالاشتراك مع المملكة المتحدة لدعمه".

المستشار الألماني فريدريش ميرتس:

"أرحب بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وأهنئ الرئيس ترامب والجانب الإيراني على هذا الإنجاز الدبلوماسي. يمكن أن يمهد هذا الطريق نحو اقتصاد عالمي متجدد الحيوية وشرق أوسط أكثر أمانا. من الضروري تنفيذه بدأب".

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي:

"نأمل بشدة أن يتم ضمان الملاحة الحرة والآمنة عبر مضيق هرمز عمليا، والتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القضية النووية الإيرانية وغيرها من المسائل في أقرب وقت ممكن".

وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز:

"هذا الاتفاق المحوري والبناء خطوة نحو تخفيف التوترات وتعزيز الاستقرار في منطقة بالغة الأهمية للأمن الاقتصادي العالمي... ويظل الحوار والدبلوماسية الوسيلتين الأكثر فعالية لحل القضايا العالقة منذ فترة طويلة".

رئيسة المفوضية الأوروبية

"يجب أن ينهي الاتفاق البرامج النووية وبرامج الصواريخ الباليستية لإيران وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

الصين ترحب بالاتفاق بين أميركا وإيران

في بكين، رحبت الصين بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع بينهما، وعبرت عن أملها في أن يتم توقيع الاتفاق كما هو مخطط له، كما أعربت عن أملها في استعادة حرية المرور الآمن عبر مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن، وفقا للمتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان.

ردود فعل عربية

السعودية ترحب بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

في الرياض، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بالوصول لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء العمليات العسكرية، وبدء مفاوضات تفصيلية خلال فترة 60 يومًا بهدف التوصل إلى اتفاق دائم.

وثمنت المملكة جهود الوساطة التي قامت بها كل من باكستان وقطر، وتجاوب الولايات المتحدة وإيران مع هذه الجهود التي أفضت إلى التوصل لهذا الاتفاق.

وأكدت المملكة أهمية استعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز على النحو الذي كانت عليه قبل يوم 28 فبراير، كما عبّرت عن تطلعها إلى تحقيق السلام بما يُعزز أمن المنطقة والعالم، من خلال الوصول إلى اتفاق دائم يأخذ بالاعتبار المصالح الأمنية لدول المنطقة والالتزام بمبدأ احترام الشؤون الداخلية للدول.

مصر ترحب بالاتفاق بين أميركا وإيران

رحبت مصر، اليوم الإثنين، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أميركا وإيران واعتبرته "تطورا بالغ الأهمية من شأنه استعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي"، وفقا لبيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأضاف الخارجية المصرية أن "مصر واصلت خلال الأشهر الماضية جهودها الجادة والصادقة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل الوصول إلى هذه النقطة وإنهاء الحرب".

الكويت ترحب بمذكرة التفاهم بين أميركا وإيران

رحبت دولة الكويت بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران التي تقضي بوقف العمليات العسكرية بشكل فوري ودائم وتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز"

وأشادت وزارة الخارجية الكويتية بدور كل من باكستان وقطر والدول الشقيقة والصديقة في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف للتوصل إلى هذا التفاهم المهم

نبيه بري يرحب بالاتفاق

في لبنان، رحب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بالاتفاق بين أميركا وإيران وشكر البلدين والوسطاء، وقال إن "الاتفاق يرسي الأساس للأمن والاستقرار في المنطقة بما في ذلك لبنان".



