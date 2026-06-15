ومن شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى انخفاض أسعار الطاقة بمجرد استئناف شحنات النفط عبر هذا الممر المائي الحيوي.

فيما يلي ردود الفعل العالمية على الاتفاق:

متحدث باسم أنطونيو غوتيريش:

"يرحب الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) بالإعلان عن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام ينص على وقف إطلاق نار فوري ودائم وإعادة فتح مضيق هرمز مع وجود إطار لمزيد من المفاوضات. ويمثل هذا خطوة حاسمة نحو حل سلمي للصراع".

بيان بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا مشترك:

"يجب ألا تحصل إيران أبدا على سلاح نووي. ونحن على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق هذا الهدف".

رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي:

"ترحب الحكومة الأسترالية بالاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران. لطالما دعت أستراليا إلى تهدئة الوضع وإنهاء الصراع، بما في ذلك في لبنان. وكما قلنا من قبل، كلما طال أمد هذه الحرب زاد تأثيرها. وسيكون من الضروري مواصلة ضبط النفس والمشاركة البناءة لمنع المزيد من التصعيد والتوصل إلى اتفاق دائم".

رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر:

"نحن واضحون في ضرورة عودة حرية الملاحة دون دفع أي رسوم في مضيق هرمز.. يجب ألا تمتلك إيران أبدا سلاحا نوويا".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون:

"أرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، وهو نتيجة جهد دبلوماسي ساهم فيه عدد من الشركاء. وأدعو جميع الأطراف المتنازعة إلى تنفيذه بشكل سريع وكامل. يجب أن يسمح هذا الاتفاق بإعادة فتح مضيق هرمز بشكل عاجل وغير مشروط، وهو ما تستعد البعثة الدولية التي أنشئت بالاشتراك مع المملكة المتحدة لدعمه".

المستشار الألماني فريدريش ميرتس:

"أرحب بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وأهنئ الرئيس ترامب والجانب الإيراني على هذا الإنجاز الدبلوماسي. يمكن أن يمهد هذا الطريق نحو اقتصاد عالمي متجدد الحيوية وشرق أوسط أكثر أمانا. من الضروري تنفيذه بدأب".

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي:

"نأمل بشدة أن يتم ضمان الملاحة الحرة والآمنة عبر مضيق هرمز عمليا، والتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القضية النووية الإيرانية وغيرها من المسائل في أقرب وقت ممكن".

وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز:

"هذا الاتفاق المحوري والبناء خطوة نحو تخفيف التوترات وتعزيز الاستقرار في منطقة بالغة الأهمية للأمن الاقتصادي العالمي... ويظل الحوار والدبلوماسية الوسيلتين الأكثر فعالية لحل القضايا العالقة منذ فترة طويلة".

رئيسة المفوضية الأوروبية

"يجب أن ينهي الاتفاق البرامج النووية وبرامج الصواريخ الباليستية لإيران وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة".