تفصيلا، أدى هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين في مدينة تولا الروسية الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب موسكو، وفق ما أفاد حاكم المنطقة.

وأفاد دميتري ميلييف، على تلغرام، أن منطقة سكنية في تولا تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة، مضيفا "للأسف، وبحسب المعلومات الأولية، قُتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون بينهم طفل يبلغ عاما واحدا"، وفقا لفرانس برس.

في كييف، قالت السلطات في أوكرانيا اليوم الاثنين إن 13 شخصا أصيبوا وإن حريقا اندلع داخل دير كييف بيشيرسك لافرا الشهير عقب هجوم جوي روسي واسع النطاق على العاصمة الأوكرانية، داعية السكان إلى الاحتماء، بحسب رويترز.

وذكر فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف على تطبيق تلغرام أن الهجوم ألحق أضرارا بخطوط الكهرباء وترك نحو 140 ألفا من سكان العاصمة دون كهرباء، مضيفا أن بعض المنازل والسيارات اشتعلت فيها النيران بعد سقوط حطام طائرات مسيّرة عليها.

وذكرت السلطات في كييف أن المدينة تعرضت لهجوم صاروخي واسع، وأن مبنى سكنيا شاهقا اشتعلت فيه النيران أيضا.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن طائرات مسيّرة تواصل مهاجمة كييف من اتجاهات مختلفة، فيما قال شاهد من رويترز إنه سمع دوي انفجارات في المدينة.

وصدرت تحذيرات من غارات جوية في معظم المناطق الأوكرانية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وقال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمنكو في منشور على تلغرام إن 5 من أفراد خدمات الطوارئ قُتلوا وأُصيب 5 آخرون على الأقل بعد هجوم روسي ثان استهدف مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا.