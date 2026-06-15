وقال ماكرون، في بيان له على منصة التواصل الاجتماعي إكس في وقت مبكر من اليوم، إن فرنسا مستعدة لدعم إعادة الفتح من خلال المهمة البحرية الدولية التي تديرها بالاشتراك مع المملكة المتحدة.

وكتب: "إن استئناف حركة الملاحة البحرية، دون قيود أو رسوم، شرط لا غنى عنه للاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي".

وأضاف الرئيس الفرنسي أن الاتفاق يمهد الطريق لمفاوضات أوسع تهدف إلى تعزيز السلام والأمن في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وأشار ماكرون إلى أن تلك المحادثات يجب أن تعالج المخاوف بشأن برنامجي إيران النووي والصاروخي، بالإضافة إلى ما وصفه الرئيس الفرنسي بسياسة طهران لزعزعة الاستقرار الإقليمي.

وقال ماكرون إن أي تسوية سلمية دائمة يجب أن تشمل أيضا استعادة سيادة الدولة اللبنانية، مضيفا أن وقفا قويا ودائما لإطلاق النار يعد أمرا ضروريا لتحقيق هذا الهدف.