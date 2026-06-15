وقالت الدول الأربع في بيان مشترك: "نحن على استعداد لرفع العقوبات ذات الصلة ردا على خطوات واضحة وقابلة للتحقق من جانب إيران بشأن برنامجها النووي".

وأضاف البيان أن الدول الأوروبية ستعمل بشكل مكثف مع الولايات المتحدة وإيران والشركاء الإقليميين للحفاظ على الزخم الحالي والتوصل إلى تسوية دبلوماسية طويلة الأمد.

وأكدت أن "إيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا أبدا"، معربة عن استعدادها للعمل مع الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق هذا الهدف.