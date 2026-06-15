وقالت الأمانة في بيان إن العمليات العسكرية ستتوقف "فورا وبشكل نهائي على جميع الجبهات، بما فيها لبنان"، اعتبارا من الليلة، كما سيدخل إنهاء الحصار البحري المفروض على إيران حيز التنفيذ بشكل فوري.

وأضاف البيان أن التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم سيجري يوم الجمعة 19 يونيو، فيما سترج المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي إلى حين تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المذكرة.

كما أعربت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي عن تقديرها للجهود التي بذلتها كل من باكستان وقطر في دعم مسار المفاوضات.