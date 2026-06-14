وأضاف ترامب، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، أنه يدرس أيضا خيار أن تصبح الولايات المتحدة "حامية للشرق الأوسط" مقابل 20% من إيرادات المنطقة.

وأكد أن الاتفاق الذي توصل إليه مع إيران سيضمن في نهاية المطاف بقاء مضيق هرمز "مفتوحا بشكل دائم" ومن دون رسوم.

كما اعتبر أن الاتفاق جنب إسرائيل "دمارا نوويا"، رغم اعتراضات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما نقلته الصحيفة.