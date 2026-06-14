وقال ترامب: "ستجلب هذه الاتفاقية العظيمة السلام والأمن للمنطقة بأسرها"، مضيفا أن رؤساء أميركيين سابقين حاولوا التوصل إلى سلام مع إيران لكنهم فشلوا، وأن الاتفاق الحالي سيفتح المضيق ويعيد تدفق النفط "من كلا الجانبين إلى المنطقة والعالم".

يأتي ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين واشنطن وطهران عقب محادثات مكثفة، في أول إعلان رسمي من دولة وسيطة بشأن نتائج المفاوضات.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت أن الاتفاق يتضمن التزاما إيرانيا بعدم امتلاك أسلحة نووية، وإعادة فتح مضيق هرمز، مع احتمال تخفيف العقوبات الأميركية إذا التزمت طهران ببنوده، فيما لم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من الجانب الإيراني بشأن الموافقة النهائية على الاتفاق.