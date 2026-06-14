وذكرت وكالة مهر أن المفاوضات النهائية ستستمر 60 يوما، على أن تبدأ بعد التأكد من تنفيذ الولايات المتحدة التزاماتها، مشيرة إلى أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد يوم الجمعة، يعقبها اجتماع لرئيسي الوفدين لبحث الترتيبات المستقبلية للمحادثات.

وأضافت الوكالة أن بدء مفاوضات الستين يوما مشروط بالتحقق من التزام واشنطن بإنهاء الحرب ورفع الحصار والإفراج عن الأصول الإيرانية.

وفي السياق، كشف نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي بعض ملامح مذكرة التفاهم، مؤكدا أن طهران أدرجت مواقفها الأساسية في المسودة التي يجري التحضير لتوقيعها.

وقال غريب آبادي إن نص المذكرة سينشر بعد التوقيع الرسمي، إلى جانب شرح مختلف بنودها، موضحا أن مذكرة التفاهم لا تعني الثقة في "العدو"، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مفاوضات تمتد 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي.

كما نقلت وكالة تسنيم عن نائب وزير الخارجية الإيراني أن إنهاء الحصار البحري الأميركي المفروض على إيران سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الليلة.

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اكتمال الاتفاق مع إيران، وإعلانه فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأميركي، فيما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق سلام وتحديد 19 يونيو موعداً لمراسم التوقيع في سويسرا.

وكانت رويترز قد نقلت عن مصادر متعددة أن مسودة الاتفاق تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، وإنهاء الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية، وتمديد وقف إطلاق النار، مع إرجاء مناقشة الملف النووي إلى مفاوضات تستمر 60 يوما.