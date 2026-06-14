وقال شريف: "يسرنا الإعلان عن التوصل إلى اتفاق سلام بين أميركا وإيران عقب محادثات مكثفة".

وأضاف أن الاتفاق ينص على "الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان"، مشيرا إلى أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الإجراءات التنفيذية بين الجانبين.

ويأتي الإعلان في وقت ذكرت فيه صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستعد لإصدار بيان يؤكد موافقة الولايات المتحدة على الاتفاق، على أن يوقع إلكترونيا ما من جانبه أو من جانب نائب الرئيس جيه دي فانس.

وبحسب الصحيفة، يتضمن الاتفاق تعهدا إيرانيا بعدم امتلاك أسلحة نووية، وإعادة فتح مضيق هرمز فورا أمام الملاحة الدولية.

ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله إنه لا يرى ضرورة ملحة لإخراج المواد النووية من إيران في المرحلة الحالية، معتبراً أن هذه الخطوة يمكن أن تتم لاحقاً، كما وصف الحصار البحري المفروض على إيران بأنه "أقوى من الضربات" العسكرية.

وأضاف ترامب أن إيران لن تحصل على أموال نقدية بموجب الاتفاق، مع احتمال تخفيف العقوبات إذا التزمت ببنوده، مؤكداً أن الاتفاق سيتضمن عمليات تفتيش صارمة على البرنامج النووي الإيراني، من دون الكشف عن آلية تنفيذها.

ولم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من الجانب الإيراني بشأن الموافقة النهائية على الاتفاق أو موعد التوقيع.