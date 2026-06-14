وقال بزشكيان، وفق ما نقله الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيرانية، إن وصف أعضاء فريق التفاوض بأنهم "خونة للوطن" هو "ببساطة غير عادل ويتعارض مع المصالح الوطنية للبلاد".

وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني في وقت تواصل فيه واشنطن وطهران، عبر وسطاء، مفاوضاتهما بشأن اتفاق إطاري لإنهاء الحرب، يتوقع أن يمهد لمحادثات أوسع حول البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز وتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما.

ورغم إعلان الولايات المتحدة أن الاتفاق قد يوقع الأحد، لم يصدر أي تأكيد رسمي من الجانب الإيراني.

وشهدت العاصمة طهران ومدن أخرى تجمعات احتجاجية هاجمت كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، حيث ردد المشاركون شعارات من بينها "يجب أن تخجلوا" و"الموت للمتنازلين".

وأكد بزشكيان أن الانتقاد حق مشروع، لكنه شدد على أن التشهير بفريق التفاوض ليس كذلك، محذراً من أن الانقسامات الداخلية تحقق ما يسعى إليه "أعداء البلاد".