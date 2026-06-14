وقال ترامب لموقع أكسيوس إن الغارة الإسرائيلية "أدت إلى تأخير التوقيع"، مضيفا: "كان من المفترض أن يتم الآن، وهو مقرر حاليا بعد بضع ساعات من الآن".

وأبدى الرئيس الأميركي استياءه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا: "لماذا شن نتنياهو هذا الهجوم اللعين؟ لقد كنت غاضباً جدا (...) إنه يفتقر تماما إلى الحكمة".

وفي منشور على منصة "تروث سوشال"، دافع ترامب عن الاتفاق المرتقب، مؤكدا أنه يختلف جذريا عن الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وقال: "كان اتفاق أوباما طريقا إلى سلاح نووي لإيران، أما اتفاقنا فهو جدار يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وهو النقيض الكامل لاتفاق أوباما".

ورغم التصعيد، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن المفاوضين القطريين ما زالوا في طهران لضمان بقاء المحادثات على المسار الصحيح، في ظل استمرار الاتصالات بين الوسطاء والجانبين الأميركي والإيراني لتجاوز العقبات الأخيرة.

وتتباين الروايات بشأن مضمون الاتفاق المرتقب، إذ قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مسودة التفاهم تتضمن إنهاء الحصار البحري الأميركي للموانئ الإيرانية وترتيبات خاصة بإدارة مضيق هرمز، فيما نقلت وكالة مهر عن مصدر مقرب من فريق التفاوض أن المسودة تنص على وقف دائم للأعمال القتالية، وبدء مفاوضات تستمر 60 يوما حول الملف النووي، إلى جانب رفع العقوبات والإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة.

في المقابل، أكد السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي"، أن أي تخفيف للعقوبات أو الإفراج عن الأموال الإيرانية سيجري وفق مبدأ "الدفع مقابل الأداء"، وأن تنفيذ الالتزامات سيخضع للتحقق قبل أي خطوة أميركية.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه المسار الدبلوماسي زخما متزايدا، رغم استمرار التصعيد الميداني في لبنان وتبادل الرسائل السياسية والعسكرية بين الأطراف المعنية، ما يجعل الساعات المقبلة حاسمة في تحديد مصير الاتفاق المرتقب.