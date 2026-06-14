وأضاف: "أميركا ‌وافقت بموجب ‌مسودة ‌مذكرة التفاهم ‌على ‌تخفيفنا ⁠مخزون ⁠اليورانيوم ‌عالي ⁠التخصيب ⁠داخل إيران، ⁠وستتم مناقشة الآلية خلال 60 ‌يوما القادمة".

وأكمل: "بموجب ‌مسودة المذكرة ‌سترفع ‌أميركا ‌العقوبات ‌عن ⁠النفط ⁠الإيراني ‌لفترة ⁠محددة ⁠مما يسمح ⁠لطهران ببيع النفط والحصول ‌على عائداته".

وتابع: "بموجب ‌مسودة ‌المذكرة، ‌ستعيد ‌إيران ‌فتح ⁠مضيق ⁠هرمز ‌فورا ⁠أمام ⁠جميع السفن ⁠التجارية بينما سترفع أميركا ‌الحصار البحري".

وأضاف المسؤول: "بموجب المسودة ‌توافق أميركا على ‌الإفراج ‌عن 25 ‌مليار ‌دولار ⁠من ⁠أصولنا ‌المجمدة، ⁠بما يشمل ⁠التحويلات النقدية ⁠المباشرة والتعاون بين دول المنطقة وخطوط ‌الائتمان المالي".