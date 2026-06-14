قال مسؤول إيراني كبير لرويترز، إن طهران وافقت على أنها لن تنتج أو تمتلك أسلحة نووية بموجب مسودة مذكرة التفاهم مع أميركا.
وأضاف: "أميركا وافقت بموجب مسودة مذكرة التفاهم على تخفيفنا مخزون اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران، وستتم مناقشة الآلية خلال 60 يوما القادمة".
وأكمل: "بموجب مسودة المذكرة سترفع أميركا العقوبات عن النفط الإيراني لفترة محددة مما يسمح لطهران ببيع النفط والحصول على عائداته".
وتابع: "بموجب مسودة المذكرة، ستعيد إيران فتح مضيق هرمز فورا أمام جميع السفن التجارية بينما سترفع أميركا الحصار البحري".
وأضاف المسؤول: "بموجب المسودة توافق أميركا على الإفراج عن 25 مليار دولار من أصولنا المجمدة، بما يشمل التحويلات النقدية المباشرة والتعاون بين دول المنطقة وخطوط الائتمان المالي".