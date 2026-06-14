وقال الرئيسُ الأميركي دونالد ترامب، إنه من المقرّر توقيعُ اتفاق مع إيران، الأحد.

وأضاف ترامب في منشور على "تروث سوشال" أن واشنطن ستأخذُ غبار اليورانيوم المخصّب الإيراني عندما يَهدأ الوضع، وأنه سيتم فتحُ مضيق هرمز أمام الجميع فور توقيع الاتفاق مع إيران.

وأعرب ترامب عن أمله في أن تسيرَ العملية بسرعة وسهولة وسلاسة، وإذا لم يحدُث ذلك فلدى واشنطن البديلُ الأمثل على حدّ قوله.

ولفت الرئيس الأميركي إلى أنّ علاقةَ الولايات المتحدة مع إيران مُختلفة وأفضلُ بكثير من تلك التي كانت لدى الإدارات السابقة.

هذا ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين، تفاصيل تتعلّق بالاجتماع الذي سيُخصص للتوقيع على الاتفاق المرتق لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران، وأكّد المسؤولون، إلغاء خطط عقد اجتماع حضوري للتوقيع على الاتفاق، والاستعاضة عنه بالتوقيع إلكترونيا بسبب تحديات لوجستية.

من جانب آخر، نفت الخارجيةُ الإيرانية أن يكونَ الموعدُ المحدّد لتوقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة في غضون أربع وعشرين ساعة، إلاّ أنّ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية لم يستبعد إمكانية توقيع مذكرة التفاهم في الأيام المقبلة.

وسائل إعلام إيرانية نقلت عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أنّ فريق التفاوض لا يعتزمُ زيارة جنيف أو أي مكان خلال الأيام القليلة المقبلة.