وأكدت السلطات الأميركية نجاة الطيار بعد أن تمكن من القفز بالمظلة قبل سقوط الطائرة، مشيرة إلى أنه نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة.

وذكر مكتب مقاطعة ياكيما أن الحادث وقع قرب بحيرة ريمروك، ما تسبب في اشتعال النيران بأجزاء من غابة أوكانوغان-ويناتشي الوطنية.

ودفعت السلطات بفرق الإطفاء والإنقاذ إلى المنطقة، فيما جرى إجلاء المتنزهين والمخيمين احترازياً، بينما شاركت مروحيات وآليات متخصصة في عمليات إخماد الحريق ومنع امتداده.

من جانبه، أوضح سلاح مشاة البحرية الأميركية أن الطائرة تتبع للجناح الجوي الثالث المتمركز في قاعدة ميرامار الجوية بمدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا.

وأضاف أن المقاتلة تعرضت لـ"حادث طيران غير مميت" أثناء تنفيذ مهمة تدريبية روتينية، مشيراً إلى فتح تحقيق لتحديد ملابسات وأسباب الحادث.