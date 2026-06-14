وشددت بيونغيانغ مرارا على أنها لن تتخلى عن ترسانتها النووية التي تعتبرها ضرورية للردع، وقد وصفت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم كيم جونغ أون، هذه السياسة في وقت سابق من هذا الشهر بأنها "خط لا تراجع عنه".

وجاء بيان كوريا الشمالية عقب اجتماع ثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة في طوكيو الجمعة، أكد خلاله الحلفاء مجددا التزامهم بـ"نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية"، وفقا لوزارة الخارجية في سول.

وقال متحدث كوري شمالي لم يكشف عن اسمه، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الأحد "إن الخطاب الفارغ للولايات المتحدة والقوات التابعة لها ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لن يؤثر أبدا على موقفها الذي لا رجعة فيه كدولة نووية".

وأضاف المسؤول "إن نزع السلاح النووي مسألة حسمت ولا رجعة فيها".

ووفق المتحدث فإن "الحديث عن نزع الأسلحة النووية للطرف المتحارب الآخر هو حديث غير عقلاني وأضغاث أحلام خيالي".

كما لفت المتحدث إلى بيع واشنطن منظومات أسلحة إلى سول وطوكيو، كمبرر لتشبث بيونغيانغ ببرنامجها النووي الذي وصفه بأنه "ضمانة أمنية قوية للاستقرار والسلام الإقليميين".

وشدد المسؤول على أنه "مهما حاولت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية الدخول في جدال فارغ، فلن تغير أبدا موقف كوريا الشمالية الحالي كدولة نووية".

وسرّعت كوريا الشمالية برنامجها النووي منذ انهيار المحادثات مع واشنطن عام 2019، عندما انتهت القمة بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب في هانوي دون التوصل إلى اتفاق.

وفي إشارة محتملة إلى فشل المفاوضات، قال المتحدث "لا يمكن لأحد أن يستعيد دعوة نزع السلاح النووي التي فقدت نهائيا في ظل مجريات العصر".

واستضاف كيم مؤخرا الرئيس الصيني شي جين بينغ في بيونغيانغ، بعد قمتين متتاليتين لشي في بكين مع ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولم يتطرق أي من الجانبين إلى مسألة نزع السلاح النووي، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الرسمية.