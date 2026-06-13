وذكرت الشرطة، السبت، أنه تم احتجاز ثلاثة أشخاص، وبعد عملية إنقاذ واسعة، تعتقد السلطات الآن أنه لا يوجد مزيد من الضحايا تحت الأنقاض.

ووقع الانفجار القوي في ملحق تابع للمبنى السكني في الساعات الأولى من الجمعة، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير وانهيار جزء من المبنى، بحسب بيان الشرطة.

وأفادت تقارير صحفية، نقلا عن فرق الإطفاء وشهود عيان، أن مجموعة من الشبان يُزعم أنهم كانوا يصنعون أجهزة متفجرة في قبو المبنى، بحسب صحيفتي هيت بارول ودي تيليجراف .

وأضافت التقارير أن هذه الأجهزة كانت مشابهة لتلك المستخدمة في تفجير ماكينات الصراف الآلي، وأن المشتبه بهم يُعتقد أنهم كانوا يخططون لعملية سطو في ألمانيا.

وأدانت عمدة أمستردام، فيمكه هالسيما، تصنيع المتفجرات في وسط حي سكني، واصفة ذلك بأنه "سلوك غير اجتماعي".

وقالت هالسيما لهيئة البث الهولندية إنه بما أن السكان كانوا على ما يبدو على علم بهذه الأنشطة، فقد أُثيرت تساؤلات حول ما إذا كانت الشرطة على علم بها أيضا.

ومنذ سنوات، تُحمل مجموعة من هولندا مسؤولية تفجير ماكينات الصراف الآلي في ألمانيا. وبشكل منفصل، تقع هجمات متفجرة بشكل متكرر في الأوساط الإجرامية تستهدف الشقق والمباني التجارية.

وقالت هالسيما: "نحاول تعقب من يصنعون ويزرعون الأجهزة المتفجرة"، ووصفت التحضير لهجمات متفجرة في مناطق سكنية بأنه مشكلة "هائلة".