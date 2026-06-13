وكتب ترامب عبر حسابه على منصة تروث سوشال: "من المقرر توقيع الاتفاق غدا، وفور توقيعه مباشرة، سيكون مضيق هرمز مفتوحا للجميع".

وأضاف الرئيس الأميركي: "نأمل أن تسير هذه العملية بسرعة وسهولة وسلاسة وإذا لم يحدث ذلك فلدينا البديل النهائي".

وتابع ترامب: "في الوقت المناسب وعندما يسود الهدوء سندخل ونحصل على الغبار النووي".

وأوضح الرئيس الأميركي بشأن إيران: "في الواقع، لم تعد تريد سلاحا نوويا، ولن تمتلك واحدا، سواء عبر الشراء أو التطوير أو أي شكل آخر من أشكال الحصول عليه".

وأكد أن العلاقة مع إيران "مختلفة وأفضل بكثير من تلك التي كانت لدى الإدارات السابقة".

وفيما يتعلق بالإفراج عن أموال محتجزة تطالب بها إيران كتب ترامب: "علاقتنا مع إيران مختلفة وأفضل بكثير من تلك التي كانت لدى الإدارات السابقة. خلافا لمئات المليارات من الدولارات التي دفعها أوباما لهم، بما في ذلك 1.7 مليار دولار نقداً بالعملة الورقية، لن يتم تبادل أي أموال".

ولفت إلى أنه "في الوقت المناسب، عندما يسود الهدوء، سندخل ونستخرج الغبار النووي المدفون عميقا تحت الجبال الغرانيتية الغارقة والقوية، بفضل قاذفاتنا من طراز B-2 وطياريها اللامعين، وسنقوم بتخفيفه وتدميره، سواء في إيران أو في الولايات المتحدة".

وعاد الرئيس الأميركي لنبرة الوعيد قائلا: "نتطلع إلى العمل مع إيران، ومع الشرق الأوسط بأكمله، لسنوات طويلة في المستقبل. نأمل أن تسير هذه العملية كلها بسرعة وسهولة وسلاسة. وإذا لم يحدث ذلك، فلدينا البديل النهائي، ونأمل ألا نضطر إلى استخدامه مرة أخرى!".

على صعيد متصل كشفت باكستان، التي تقوم بدور الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، السبت، عن مراسم التوقيع الإلكتروني على اتفاق سلام من المتوقع أن تُعقد يوم غد الأحد.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال رئيس الوزراء شهباز شريف إن الطرفين "أقرب إلى اتفاق سلام من أي وقت مضى"، وإنه من المتوقع أن يكون هناك اتفاق خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وفي منشور منفصل على "إكس"، قال شريف إن باكستان تستعد للتوقيع الإلكتروني على الاتفاق، والذي قد يتم بعد الانتهاء من صياغته النهائية، مضيفا أن محادثات على المستوى الفني ستتبع ذلك الأسبوع المقبل.

وكتب شريف: "نحن واثقون من أن اتفاق السلام التاريخي هذا سيشكل أساسا قويا لسلام دائم".