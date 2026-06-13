وأضاف بقائي ‌أن ⁠إمكانية توقيع المذكرة خلال الأيام المقبلة ⁠أمر غير ‌مستبعد، لكنه ⁠أشار إلى ضرورة ⁠توخي الحذر حيال التعليق ⁠على موعد التوقيع، نظرا لتردد الطرف الآخر.

وأعلن الوسيط الباكستاني، السبت، أن الولايات المتحدة وإيران على وشك التوصل إلى اتفاق، مرجحا حسم الأمر في غضون "24 ساعة"، غداة تأكيد الطرفين إمكان التوصل إلى تفاهم.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على منصة إكس: "نحن أقرب إلى اتفاق سلام من أي وقت مضى. ومع توقع إتمام الاتفاق خلال الساعات الـ24 المقبلة، تستعد باكستان بعدها لتوقيع إلكتروني فوري لاتفاق السلام، تليه محادثات تقنية الأسبوع المقبل".

إلا أن ملامح الصياغة المقترحة للتسوية تبقى محل خلاف، إذ تعكس السرديات المتداولة في الإعلام الإيراني تباينا كبيرا مقارنة بالنسخة التي تقدمها واشنطن.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه ما دام لم يتم التوصل إلى اتفاق يشمل جميع القضايا، "لا يمكن الجزم بالتوصل إلى اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة".

وفي واشنطن، قدّر مسؤول أميركي رفيع المستوى الجمعة أن هناك فرصة تراوح من 80 إلى 85 بالمئة، لكنها "ليست 100 بالمئة"، لتوقيع اتفاق مع إيران في "الأيام المقبلة" وأضاف "لم نصل إلى خط النهاية بعد، لكننا قريبون جدا".

في هذا السياق، اقترحت سويسرا استضافة مراسم التوقيع المحتمل لمذكرة التفاهم، فيما تعقد قمة مجموعة السبع بمشاركة دونالد ترامب اعتبارا من الإثنين في مدينة إيفيان الفرنسية القريبة من جنيف.

لكن عراقجي قال إن "التوقيع سيتم في البداية بشكل رقمي. سيوقّع كل طرف عن بُعد. وبعد ذلك سيُعلن أن مذكرة التفاهم هذه وقّعها الطرفان".