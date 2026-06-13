وأضاف: "نحن أقرب إلى اتفاق سلام من أي وقت مضى ومن المرجح إنجازه خلال الساعات الـ 24 المقبلة".

وأفادت وكالة بلومبيرغ بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى مذكرة تفاهم تمهد لاتفاق يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز وخفض التوتر في المنطقة.

ونقلت الوكالة عن مسؤول أميركي أن المذكرة المرتقبة ستتضمن ضمانات تحول دون امتلاك طهران سلاحاً نووياً، فيما سيُربط أي تخفيف للعقوبات الأميركية بتنفيذ إيران لالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.

كما أشارت إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألغى ضربات جوية كانت وشيكة بعد إحراز تقدم في المفاوضات بين الجانبين.

من جانبها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين أن جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، يعتزم السفر إلى جنيف لتوقيع مذكرة التفاهم مع إيران.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني، قد أعلن أنه تم الاتفاق على النص النهائي لمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وأن بلاده تعمل عن كثب لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية في الاتفاق.