وقال دونوفان: "نشكر قوات الأمن الفنزويلية لدعمها للعملية المشتركة الناجحة ضد مجمع تابع لعصابة ترين دي أراغوا، والتي أسفرت عن مقتل زعيم منظمة المخدرات الإرهابية، هيكتور روستنفورد جيريرو فلوريس، الملقب بنينيو جيريرو".

وأضاف: "كان جيريرو هاربا مطلوبا اتهمته وزارة العدل الأميركية بإصدار أمر وتوجيه وتسهيل أعمال إرهاب وعنف في الولايات المتحدة".

وقال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن الضربة تم تنفيذها ضد مجمع تابع لعصابة "ترين دي أراغوا" في فنزويلا في وقت سابق من الأسبوع.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال الجمعة إن ضربة أميركية "سريعة وقاتلة" أسفرت عن مقتل هيكتور روستنفورد جيريرو فلوريس، الذي وصفه بأنه "الزعيم سيئ السمعة" لعصابة ترين دي أراغوا.

وقد صنفت الولايات المتحدة ترين دي أراغوا على أنها منظمة إرهابية.

وأعلنت السلطات في ديسمبر أن محكمة اتحادية في نيويورك اتهمت جيريرو فلوريس بالتآمر للابتزاز وجرائم أخرى، بما في ذلك تقديم الدعم للإرهابيين في جرائم امتدت على مدى أكثر من عقد من الزمن.

وقال المدعي العام الأميركي في نيويورك جاي كلايتون آنذاك إن العصابة مسؤولة عن عدد لا حصر له من أعمال العنف والابتزاز وتهريب المخدرات في أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وأوروبا.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد عرضت مكاف ت تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال جيريرو فلوريس.

وكتب ترامب في منشور على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به: "لم يعد لإرهابيي ترين دي أراغوا ملاذا منا في فنزويلا أو في أي مكان آخر، وتحت قيادتي، سنعثر على هؤلاء القتلة الأشرار وأباطرة المخدرات في أي وقت وفي أي مكان، وسنرسلهم إلى أعماق الجحيم حيث ينتمون".