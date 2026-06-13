وبحسب التقرير، جاءت هذه الخطوات وسط مخاوف إيرانية من احتمال تنفيذ عملية أميركية تستهدف الاستيلاء على المواد النووية أو نقلها خارج البلاد.

وأشارت الشبكة إلى أن انهيار الأنفاق المحيطة ببعض المواقع، إلى جانب الألغام المزروعة عند المداخل، جعل الوصول إلى مخزون اليورانيوم أكثر تعقيداً وخطورة، ما قد يسبب تحديات إضافية أمام أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بإزالة هذه المواد أو تدميرها.

ويأتي ذلك في وقت تتضمن فيه مذكرة التفاهم الجاري التفاوض بشأنها بين واشنطن وطهران معالجة ملف اليورانيوم المخصب، باعتباره أحد أبرز الملفات العالقة في المفاوضات النووية.

ووفقاً للتقرير، أبدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداداً للنظر في خيار خفض مستويات تخصيب اليورانيوم داخل إيران تحت إشراف الأمم المتحدة، كجزء من تسوية أوسع للملف النووي.

ويرى مراقبون أن الإجراءات الإيرانية الجديدة قد تزيد من تعقيد أي اتفاق مستقبلي بشأن المخزون النووي، في ظل الحاجة إلى التحقق من الكميات المخزنة وآليات التعامل معها.