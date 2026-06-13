وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: "نفذت القيادة الجنوبية للولايات المتحدة ضربة سريعة وقاتلة للقضاء على غيريرو، زعيم ترين دي أراغوا"، موضحا أنه العملية نفّذت "بتنسيق وثيق" مع فنزويلا التي تقودها الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز منذ اعتقال نيكولاس مادورو خلال عملية عسكرية أميركية في يناير.

ولم يحدد ترامب موقع العملية التي أودت بحياة غيريرو.

وأُرفق إعلان ترامب بمقطع فيديو قصير يظهر لقطة جوية لمبنى سقفه أخضر تحيط به أشجار قبل أن يقع انفجار ويخلّف سحابة كثيفة من الدخان.

وأضاف ترامب "لم يعد لإرهابيي ترين دي أراغوا أي ملاذ آمن لا في فنزويلا ولا في أي مكان آخر".

وصنفت الولايات المتحدة "ترين دي أراغوا" على أنها منظمة إرهابية.

وأعلنت السلطات في ديسمبر أن محكمة اتحادية في نيويورك اتهمت غيريرو بالتآمر للابتزاز وجرائم أخرى، بما في ذلك تقديم الدعم للإرهابيين في جرائم امتدت على مدى أكثر من عقد من الزمن.

وذكر المدعي العام الأميركي في نيويورك جاي كلايتون آنذاك أن العصابة مسؤولة عن عدد لا حصر له من أعمال العنف والابتزاز وتهريب المخدرات في أميركا الشمالية والجنوبية وأوروبا.

وكانت الخارجية الأميركية قد عرضت مكافآت تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال غيريرو.

جدير بالذكر أن غيريرو يبلغ من العمر 42 عاما، ومعروف بلقب نينيو غيريرو (الطفل المحارب)، وهو متوار عن الأنظار منذ عام 2025.