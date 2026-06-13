وأضاف المصدر، الذي رفض ⁠الكشف ‌عن هويته، ⁠أن الطائرات المسيّرة كانت تشكل ⁠تهديدا لحركة الملاحة التجارية.

ووفق الجيش الأميركي فإن إيران أطلقت عدة طائرات مسيرة هجومية في محاولة لضرب سفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.

وكان ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد حذر إيران الجمعة من إطلاق مزيد من الطائرات المسيّرة على السفن ‌التي تحاول عبور مضيق هرمز.

وأفاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن طهران لم توقع بعد مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة معتبرا أن التغييرات واردة.

وخلال مقابلة مع التلفزيون الإيراني قال عراقجي إن القضية النووية ستخضع للنقاش في مرحلة لاحقة، إذا تم تنفيذ الاتفاق المؤقت.

وأوضح عراقجي أن نهاية الحرب على جميع الجبهات ومنها لبنان ستعلن ضمن الاتفاق المؤقت، إضافة لإنهاء الحصار ومعاودة فتح مضيق هرمز.

وفيما يتعلق بالملف النووي، أكد عراقجي أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع اليوارنيوم عالي التخصيب هي تخفيفه داخل إيران.

وأعاد ترامب الجمعة نشر منشور لعراقجي على منصة "إكس"، أكد فيه أن التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن أصبح أقرب من أي وقت مضى.

وبدوره، قال رئيس ⁠الوزراء الباكستاني شهباز شريف الجمعة، ‌بأنه تسنى التوصل إلى ‌نص ‌نهائي متفق عليه لاتفاق السلام ‌بين ‌الولايات ⁠المتحدة وإيران.

وكتب شريف على منصة "إكس": "يمكننا التأكيد أن نصا نهائيا ومتفقا عليه من اتفاق السلام قد تم التوصل إليه، وباكستان تعمل حاليا بشكل وثيق مع الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية".