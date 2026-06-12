ورأى بوتين الجمعة أن غارات المسيرات الأوكرانية التي تصاعدت وتيرتها في الأشهر الأخيرة، تهدف الى إحداث "انقسام" في المجتمع الروسي و"الإضرار" بالاقتصاد.

وقال بوتين خلال لقائه جنودا روسا في الكرملين، بمناسبة العيد الوطني الذي يوافق 12 يونيو، إن "الهدف منها إحداث انقسام في المجتمع الروسي وزرع البلبلة والتسبب بأضرار اقتصادية. لكنها لن تنجح في تحقيق ذلك"، مضيفا أن على موسكو "تعزيز منظومتها للدفاع الجوي".

وأشار بوتين إلى أن روسيا نشرت أكثر من 700 ألف جندي في منطقة الحرب بأوكرانيا.

وبحضور وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف إلى جانبه، تحدث بوتين بثقة عن تحقيق النصر في "العملية العسكرية الخاصة" التي أمر بشنها ضد أوكرانيا في فبراير 2022.

وأضاف بوتين: "خطوة بخطوة، ليس بالسرعة التي نتمناها، لكننا نتقدم رغم ذلك، نحن نتقدم كل يوم".

ودعا سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا لدى روسيا إلى إجراء محادثات مباشرة بين موسكو وكييف في اجتماع نادر في وزارة الخارجية الروسية الخميس، بعد أيام من قمة عُقدت في لندن وحضرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكانت بريطانيا استضافت زيلينسكي والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني في وقت سابق هذا الأسبوع، دعما لدعوة كييف إلى إجراء محادثات مباشرة مع روسيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.