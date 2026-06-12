وقالت "مهر"، إن الانفجارت يرجح أن يكون سببها اشتباكات في مضيق هرمز مع عدم رصد أي انفجارات على اليابسة.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن مسؤول محلي قوله إن الانفجارات التي سُمعت في ميناء سيريك مرتبطة بإطلاق طلقات تحذيرية في مضيق هرمز.

واعتبرت إيران الجمعة أن الاتفاق مع الولايات المتحدة بات "أقرب من أي وقت مضى".

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الجمعة إنه "بمجرد استكمال المراحل النهائية من مفاوضاتنا، سيُوقّع هذا الاتفاق ويُعلن"، مشيرا إلى أن ذلك "قد يحدث خلال الأيام المقبلة. أنا متفائل جدا".

وأضاف أن مسودة التفاهم تتضمن إنهاء الحصار البحري للموانئ الإيرانية وإدراج ترتيبات بشأن إدارة مضيق هرمز الاستراتيجي.

وبدوره، قال رئيس ⁠الوزراء الباكستاني شهباز شريف الجمعة، ‌بأنه تسنى التوصل إلى ‌نص ‌نهائي متفق عليه لاتفاق السلام ‌بين ‌الولايات ⁠المتحدة وإيران.

وكتب شريف على منصة "إكس": "يمكننا التأكيد أن نصا نهائيا ومتفقا عليه من اتفاق السلام قد تم التوصل إليه، وباكستان تعمل حاليا بشكل وثيق مع الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية"، مضيفا: "لم يكن السلام أقرب مما هو عليه الآن".

وتابع شريف: "في ظل جهود الوساطة الباكستانية المكثفة، ندرك تماما حملة التضليل الإعلامي المتواصلة التي يشنها من يسعون إلى تخريب اتفاق السلام".