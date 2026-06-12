وخلال مقابلة مع التلفزيون الإيراني قال عراقجي إن القضية النووية ستخضع للنقاش في مرحلة لاحقة، إذا تم تنفيذ الاتفاق المؤقت.

وأضاف عراقجي أن نهاية الحرب على جميع الجبهات ومنها لبنان ستعلن ضمن الاتفاق المؤقت، إضافة لإنهاء الحصار ومعاودة فتح مضيق هرمز.

وفيما يتعلق بالملف النووي، أكد عراقجي أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع اليوارنيوم عالي التخصيب هي تخفيفه داخل إيران.

وأعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة نشر منشور لعراقجي على منصة "إكس"، أكد فيه أن التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن أصبح أقرب من أي وقت مضى.

وكان عراقجي قد دعا في وقت سابق، وسائل الإعلام الإيرانية إلى تجنب التكهن بمضمون مذكرة تفاهم إلى حين الانتهاء من إبرامها بشكل نهائي.

وأوضح الوزير الإيراني أن بلاده ستكشف جميع تفاصيل الاتفاق للشعب في الوقت المناسب، مشيرا إلى ما وصفه بالنهج المسؤول والشفاف الذي تتبعه طهران في هذا الملف.

وبدوره، قال رئيس ⁠الوزراء الباكستاني شهباز شريف ​الجمعة، ‌بأنه تسنى التوصل إلى ‌نص ‌نهائي متفق عليه لاتفاق السلام ‌بين ‌الولايات ⁠المتحدة وإيران.

وكتب شريف على منصة "إكس": "يمكننا التأكيد أن نصا نهائيا ومتفقا عليه من اتفاق السلام قد تم التوصل إليه، وباكستان تعمل حاليا بشكل وثيق مع الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية".