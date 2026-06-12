وقال ماسك، إن الهدف الأساسي لشركة "سبيس إكس" هو "تحويل الخيال العلمي إلى حقيقة "، مؤكدا أن الشركة عملت على تعزيز وتطوير صناعة الفضاء.

وفي مراجعة لرحلة الشركة وصعودها، كشف ماسك أنه في بدايات التأسيس لم يكن يتوقع هذا النجاح الكبير، قائلا: "لقد منحت (سبيس إكس) في البداية نسبة 10 بالمئة فقط للنجاح".

وفي وقت سابق من الجمعة، أدرجت أسهم "سبيس إكس" في البورصة الأميركية بأكبر اكتتاب في التاريخ، بعد أن ضخ المستثمرون 75 مليار دولار في أكبر طرح عام ​أولي في العالم، مراهنين على أن طموحات إيلون ⁠ماسك الكبيرة في مجالات الفضاء والاتصالات والذكاء الاصطناعي يمكن أن تبرر تقييما للشركة يبلغ 1.77 تريليون دولار.

وعزز هذا الإدراج التاريخي مكانة إيلون ماسك كأول تريليونير في العالم، ودفع شركة "سبيس إكس" إلى مصاف الشركات الأكثر قيمة في العالم، رغم أن الشركة منيت بخسارة تقارب 5 مليارات دولار العام الماضي ​ولم تحقق سوى جزء ضئيل من الإيرادات التي حققتها شركات التكنولوجيا العملاقة ذات القيمة المماثلة.