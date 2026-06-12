وعزز هذا الإدراج التاريخي مكانة إيلون ماسك كأول تريليونير في العالم، ودفع شركة "سبيس إكس" إلى مصاف الشركات الأكثر قيمة في العالم، على الرغم من أن الشركة منيت بخسارة تقارب 5 مليارات دولار العام الماضي ​ولم تحقق سوى جزء ضئيل من الإيرادات التي حققتها شركات التكنولوجيا العملاقة ذات القيمة المماثلة.

وسيكون أداء السهم اختبارا لما يعرف باسم "علاوة ‌ماسك"، والتي كانت القوة الدافعة وراء تقييم شركة تسلا الذي يتجاوز تريليون دولار.

كما ستتم مراقبته عن كثب لرصد مؤشرات إقبال المستثمرين قبل الطرح العام الأولي ‌المرتقب لشركتي إنثروبيك وأوبن إيه.آي، ‌وهما من كبريات شركات الذكاء الاصطناعي.

ومع اعتبار شركة سبيس إكس بمثابة نموذج أولي لجيل جديد من عمليات الاكتتاب الضخمة، سيراقب المشاركون في السوق أيضا مدى سلاسة بدء التداول.

وتواجه البورصات ومديرو الاكتتاب ضغوطا لإثبات القدرة على التعامل مع أحجام الطلب الهائلة المتوقعة وتجنب تكرار المشاكل التقنية التي شابت اكتتاب شركة ميتا في عام 2012.

وحددت شركة سبيس إكس سعر الاكتتاب العام الأولي عند 13 دولارا للسهم الواحد، وباعت 555.56 مليون سهم.

ويمثل الاكتتاب العام القياسي تتويجا لطموحات ماسك في قطاعي الفضاء والتكنولوجيا، وجذب أعدادا هائلة من المستثمرين الأفراد إلى السوق.