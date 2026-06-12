كما عرضت الجماعة مكافآت مالية أخرى للإدلاء بمعلومات عن مسؤولين عسكريين بارزين، ووصفت الحكومة المالية بأنها "كيان غير مشروع".

ويأتي الإعلان صدر الخميس، بعد أيام من إعلان السلطات المالية مكافآت مماثلة مقابل معلومات تؤدي إلى زعيم الجماعة المسلحة إياد أغ غالي وعدد من قادتها.

وبحسب ما نشرته مجموعة "سايت إنتليجنس" المتخصصة في رصد أنشطة الجماعات المتشددة واتصالاتها حول العالم، خصصت الجماعة مليوني يورو مقابل معلومات تحدد مكان غويتا، الذي يتولى السلطة منذ انقلابين شهدتهما البلاد عامي 2020 و2021.

كما عرضت الجماعة مكافأة قدرها مليون يورو مقابل معلومات عن العقيد لاسينا ديالو والجنرال مالك ديكو، المسؤولين العسكريين البارزين.

وأشار الإعلان إلى أن المكافآت ستمنح لأي شخص يقدم معلومات تؤدي إلى تحديد مواقع هؤلاء المسؤولين، أو يتخذ "إجراءات ملموسة تسهم في تحييدهم".

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر الأمني في مالي، بعدما شهدت البلاد خلال الأشهر الماضية هجمات منسوبة إلى جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة، ما زاد من حدة المواجهات في مناطق واسعة من شمال البلاد.