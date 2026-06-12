وقال متحدث باسم المحكمة إن يون "حكم عليه بالسجن 30 عاما" بعد إدانته بالتهم الموجهة إليه.

وكان الادعاء الخاص قد طالب في أبريل الماضي بإنزال العقوبة ذاتها بحق الرئيس السابق، متهما إياه بإصدار أوامر بتنفيذ عملية تسلل طائرات مسيّرة إلى الأراضي الكورية الشمالية في أكتوبر 2024، بهدف استفزاز بيونغ يانغ عسكريا وإيجاد مبرر لإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر من العام نفسه.

ويعد الحكم أحدث تطور في القضية التي هزت المشهد السياسي في كوريا الجنوبية، بعدما واجه يون اتهامات باستغلال التوترات الأمنية لتحقيق أهداف سياسية داخلية.