ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مسؤول دفاعي أميركي رفيع المستوى قوله إن إيران أطلقت مساء الخميس مسيّرتين هجوميتين أحاديتي الاتجاه باتجاه سفن تجارية في المضيق.

وقال المسؤول: "يبدو أن إيران حاولت استهداف سفن تجارية عابرة لمضيق هرمز الليلة، وقد أسقطتالقوات الأميركية طائرتين إيرانيتين مسيّرتين هجوميتين أحاديتَي الاتجاه".

وأضاف أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لم تتأثر بالحادث، مؤكداً استمرار عبور السفن التجارية للممر البحري الحيوي.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفاؤله بقرب التوصل إلى اتفاق مع إيران، وإشارته إلى أن مضيق هرمز سيعاد فتحه فور توقيع الاتفاق المتوقع خلال الأيام المقبلة.