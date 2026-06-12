وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران "لم تتخذ حتى الآن قرارا نهائياً بشأن الاتفاق"، مشددا على أنها لن تتنازل عن "خطوطها الحمراء" خلال المفاوضات.

وأضاف أن التقارير المتداولة بشأن موعد توقيع الاتفاق ومكانه لا تزال "مجرد تكهنات"، مؤكداً أن أيا من هذه التفاصيل لم يحسم بعد.

وأوضح بقائي أن جزءاً كبيرا من النص التفاوضي تم إنجازه، لكنه اتهم الولايات المتحدة بتغيير مواقفها مرارا خلال جولات المحادثات.

وفي السياق ذاته، أشارت وكالة "تسنيم" الإيرانية إلى أن ترامب أعلن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران 38 مرة خلال الشهرين الماضيين، معتبرة أن أي تصريحات جديدة بهذا الشأن ينبغي التعامل معها بحذر إلى حين صدور موقف رسمي من طهران.