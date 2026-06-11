وردا على سؤال أحد الصحفيين في البيت الأبيض بشأن ما إذا كان خامنئي قد وافق على الاتفاق، قال ترامب: "أعتقد أن الإجابة هي نعم".

ووصف الرئيس الأميركي الاتفاق بأنه "مذكرة تفاهم قوية للغاية"، مشيرا إلى أنه يمثل إطارا أوليا لتسوية أوسع بين واشنطن وطهران.

وفي وقت سابق، قال ترامب إن الولايات المتحدة وإيران قد توقعان اتفاق سلام مطلع الأسبوع المقبل، موضحا أن المباحثات أحرزت تقدما وأن جميع الأطراف وافقت، من حيث المبدأ، على النقاط الأساسية.

وبحسب مصادر إيرانية ومسؤولين غربيين نقلت عنهم رويترز، فإن المحادثات غير المباشرة بين الجانبين اكتسبت زخما خلال الأيام الماضية، رغم استمرار النقاش حول ملفات من بينها الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وآلية تنفيذ الاتفاق.

ويأتي هذا التطور بعد تراجع التصعيد العسكري وإلغاء خطط لشن ضربات أميركية جديدة، في وقت يترقب فيه المستثمرون والأسواق نتائج المسار الدبلوماسي، وسط توقعات بأن يسهم أي اتفاق في استئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وتهدئة التوترات الإقليمية.