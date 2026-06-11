أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية، الخميس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "إيبولا" في البلاد ارتفع إلى 676، توفي منها 136 شخصا.
وقال وزير الصحة في منشور على منصة "إكس"، إن هذا الرقم يمثل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة حتى الأربعاء.
وكالات - أبوظبي
أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية، الخميس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "إيبولا" في البلاد ارتفع إلى 676، توفي منها 136 شخصا.
وقال وزير الصحة في منشور على منصة "إكس"، إن هذا الرقم يمثل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة حتى الأربعاء.
وقال وزير الصحة في منشور على منصة "إكس"، إن هذا الرقم يمثل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة حتى الأربعاء.