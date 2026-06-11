وتوجّه هيغسيث إلى القاعدة البحرية الأميركية في غوانتانامو بكوبا ​في أحدث زيارة رفيعة المستوى يجريها مسؤول أميركي كبير إلى الجزيرة التي تخضع للحكم الشيوعي، في وقت يمارس فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطاً متزايدة على هافانا.

ولاحقا، انضم بيت هيغسيث إلى أفراد الخدمة في قاعدة غوانتانامو البحرية في كوبا لحضور جلسة تدريب بدني صباحية.

وتأتي زيارة هيغسيث بعد أقل ‌من أسبوعين ‌من زيارة قائد ​القوات الأميركية ‌في ⁠أميركا ​اللاتينية الجنرال ⁠فرنسيس دونوفان للقاعدة البحرية في غوانتانامو، وإجرائه محادثات مع جنرال كوبي كبير في محيط القاعدة، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقال هيغسيث في كلمة ألقاها أمام القوات الأميركية في القاعدة: "من غير الحكيم أن تُحاول حكومة كوبا شراء أو الحصول على أنواع من الأسلحة يمكن أن تصل إلى هذه القاعدة أو إلى الأراضي الأميركية".

وكثيراً ما أشار ترامب إلى أن التغيير السياسي في كوبا من بين أهداف السياسة الخارجية ‌خلال ولايته الثانية.