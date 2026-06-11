وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، إنه أصدر أوامر للجيش الأميركي بتنفيذ مهمة غير معلنة لدعم حركة الملاحة في المضيق، مؤكداً أن العملية سمحت بمرور أكثر من 200 سفينة تجارية ونقل ما يزيد على 100 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية.

وأضاف ترامب أن نجاح العملية تحقق بفضل السيطرة الأميركية على حركة الملاحة في المضيق، مشيراً إلى أن إيران لم تكن على علم بما جرى خلال تنفيذ المهمة.

كما تحدث الرئيس الأميركي عن عمليات عسكرية استهدفت قدرات بحرية ورادارية إيرانية، قائلاً إن واشنطن نجحت في تقليص قدرة طهران على مراقبة التحركات البحرية في المنطقة.

المهمة السرية

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن تصريحات ترامب جاءت بعد أسابيع من تعليق عملية بحرية أميركية معلنة حملت اسم "مشروع الحرية"، والتي أُطلقت في مايو الماضي لتأمين حركة السفن في الخليج.

وبحسب الصحيفة، يبدو أن الولايات المتحدة استبدلت العملية العلنية بمهمة سرية استمرت بعيداً عن الأضواء.

وفي السياق ذاته، أشارت وكالة بلومبيرغ إلى وجود مؤشرات على عبور عدد من السفن في المنطقة دون تشغيل أنظمة التتبع المعتادة، وسط اضطرابات متكررة في إشارات نظام التعرف الآلي للسفن (AIS).

وأضافت أن عمليات نقل النفط بين السفن في عرض البحر شهدت ارتفاعاً خلال الفترة الأخيرة، ما صعّب تتبع حركة الملاحة بدقة في بعض المناطق القريبة من مضيق هرمز.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي اضطراب في الملاحة داخله ذا تأثير مباشر على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.