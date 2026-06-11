وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي تقارير عن موجة جديدة من الضربات قرب العاصمة، وذلك بعد ساعات من ضربات أميركية استهدفت مواقع على الساحل الجنوبي لإيران.

وقال صحفي يدعى وحيد عبر تطبيق "تليغرام" إن انفجارات عدة قرب كرج هزت المباني والنوافذ وأيقظت السكان، فيما نقل عن أحد الأهالي قوله إن "صوت انفجارين قويين جاء من اتجاه كرج"، بينما أشار آخر إلى أن مطار بايام ربما تعرض للقصف بعدما استيقظ على وقع الانفجار.

كما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) بوقوع انفجارات في مدينة ورامين جنوب شرقي طهران، في حين لم تصدر السلطات الإيرانية أي تعليق رسمي بشأن أسباب الانفجارات أو طبيعة الأهداف المستهدفة.