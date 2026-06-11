وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في بيان، إن قواتها أنهت تنفيذ غارات دفاعية إضافية ضد أهداف متعددة داخل إيران، بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب.

وأضافت أن الضربات استهدفت قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي في مناطق مختلفة، مشيرة إلى أن قوات مشاة البحرية والقوات الجوية والبحرية الأميركية استخدمت ذخائر دقيقة لاستهداف مواقع قالت إنها شكلت تهديدا للقوات الأميركية والسفن التجارية الدولية العابرة للمياه الإقليمية.

وأكدت القيادة المركزية أن القوات الأميركية "تبقى متيقظة وقوية وجاهزة" لمواجهة أي تطورات.

وكانت الولايات المتحدة قد شنت الجولة الجديدة من الضربات مساء الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، حيث أعلنت "سنتكوم" بدء عمليات "دفاع عن النفس" ضد أهداف متعددة داخل إيران عند الساعة 5:15 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ردا على "العدوان الإيراني المستمر وغير المبرر".

وفي المقابل، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بسماع دوي انفجارات في مدينتي ميناب وسيريك جنوب إيران، إلى جانب تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في غرب العاصمة طهران، وسط تصاعد المواجهة العسكرية بين الجانبين.