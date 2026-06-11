ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن ترامب قوله إن المسؤولين الإيرانيين طلبوا وقف القصف، مؤكدا أن طائرات مقاتلة أميركية تحلق فوق سماء إيران، وأن الضربات "ستتوقف قريبا"، مع إبقاء خيار تنفيذ المزيد من الهجمات مطروحا.

وأضاف ترامب أن الضربات الأخيرة لم تشارك فيها إسرائيل.

في المقابل، نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن مسؤول كبير نفيه إجراء أي اتصال مع ترامب.

وتأتي التصريحات المتبادلة بالتزامن مع تنفيذ الولايات المتحدة موجة جديدة من الضربات على أهداف في جنوب إيران، بينما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات في بندر عباس وقشم وميناب وسيريك قرب مضيق هرمز، في تصعيد يرفع منسوب التوتر في المنطقة.