وقالت "سنتكوم"، عبر منصة "إكس"، إن الادعاء بإغلاق مضيق هرمز "غير صحيح"، مشددة على أن السفن التجارية لا تزال تعبر الممر البحري بصورة طبيعية.

وجاء الموقف الأميركي ردا على إعلان القيادة العسكرية الإيرانية، إغلاق المضيق أمام جميع السفن، في خطوة أثارت مخاوف واسعة بشأن أمن أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

كما نفت "سنتكوم" تقارير تحدثت عن استهداف سفينة حربية أميركية في مضيق هرمز، مؤكدة أن "أي سفينة حربية أميركية لم تتعرض لهجوم"، ووصفت ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإيرانية بأنه "غير صحيح".

وتزامن نفي واشنطن مع مواصلة الجيش الأميركي تنفيذ ضربات جديدة ضد أهداف داخل إيران لليوم الثاني على التوالي، في إطار ما وصفته القيادة المركزية بـ"ضربات دفاعية" جاءت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، ردا على "العدوان الإيراني المستمر وغير المبرر".

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن الضربات استهدفت مواقع في جنوب إيران، شملت أنظمة دفاع جوي ومحطات رادار ومراكز قيادة وتحكم للطائرات المسيّرة.

وفي تطور متزامن، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إجراء اتصالات مباشرة مع مسؤولين إيرانيين، قائلا إنهم طلبوا منه وقف الضربات الأميركية على بلادهم.

في المقابل، نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن مسؤول كبير نفيه إجراء أي اتصال مع ترامب.

وتأتي التصريحات المتبادلة بالتزامن مع تنفيذ الولايات المتحدة موجة جديدة من الضربات على أهداف في جنوب إيران، بينما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات في بندر عباس وقشم وميناب وسيريك قرب مضيق هرمز، في تصعيد يرفع منسوب التوتر في المنطقة.