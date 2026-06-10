وأعلنت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) أن قواتها بدأت عند الساعة 5:15 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة تنفيذ "ضربات دفاعا عن النفس" ضد أهداف متعددة داخل إيران، ردا على ما وصفته بـ"العدوان الإيراني غير المبرر والمستمر".

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن الضربات استهدفت أنظمة دفاع جوي ومحطات رادار ومراكز قيادة وتحكم للطائرات المسيّرة في جنوب إيران.

وتزامنا مع بدء العمليات، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في بندر عباس وقشم وميناب وسيريك وجزيرة هنغام، إضافة إلى جزيرة كيش ومدينة كنغان بمحافظة بوشهر، فيما تحدثت تقارير عن تفعيل الدفاعات الجوية واندلاع اشتباكات بحرية بين القوات الإيرانية والأميركية في مياه الخليج.

كما أشارت وسائل إعلام رسمية إيرانية إلى تقارير أولية عن استهداف سفن أميركية قرب مضيق هرمز بصواريخ وطائرات مسيرة أطلقتها القوات المسلحة الإيرانية، من دون تأكيد رسمي من واشنطن.

وقبل انطلاق الضربات، قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث إن الولايات المتحدة ستقصف "منشآت رئيسية" داخل إيران، مؤكدا أن طهران أتيحت لها فرصة لإبرام اتفاق لكنها لم تستغلها.

وأضاف: "سنضرب بقوة وفق شروطنا أهدافا تقوض القدرات التي تريد إيران امتلاكها"، محذرا: "إذا اضطررنا إلى التفاوض بالقنابل، فسنتفاوض بالقنابل".

وتأتي الضربات الجديدة بعد ساعات من تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن هجمات إضافية إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق، في وقت تتوقع فيه واشنطن ردا إيرانيا قد يشمل استهداف قواعد أميركية في المنطقة، ما يرفع احتمالات اتساع رقعة المواجهة العسكرية.