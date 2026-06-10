وقال هيغسيث إن الضربات ستستهدف منشآت رئيسية داخل إيران، مضيفا أنها "ستعزز الموقف الدبلوماسي وتحمي مصالح الجيش الأميركي".

وشدد على أن إيران "هي الطرف الأضعف"، وأن الحصار الذي تفرضه واشنطن عليها "متين وصارم"، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

وأضاف وزير الحرب الأميركي: "نحمي ناقلات النفط والسفن التجارية لعبور مضيق هرمز، وإيران لن تتمكن من وقف الملاحة".

وتأتي تصريحات هيغسيث بعد ساعات من تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن هجوم "قوي للغاية" إذا تعذر التوصل إلى اتفاق مع طهران.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض: "سنضرب إيران بقوة كما فعلنا أمس"، مؤكداً أن الهدف هو "إجبار طهران على توقيع اتفاق له مغزى وقابل للتطبيق".

كما لوح ترامب باستهداف منشآت حيوية داخل إيران، قائلاً إنه لن يكشف طبيعة الأهداف المحتملة، فيما نقلت وسائل إعلام أميركية أنه يدرس إصدار أوامر بضرب محطات طاقة وجسور إيرانية.

واعتبر الرئيس الأميركي أن الجيش الإيراني "في حالة فوضى شاملة"، مضيفا أن قواته البحرية والجوية "هزمت بالكامل".