وقالت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) عبر منصة "إكس"، إنه "في وقت متأخر الثلاثاء أطلقت مقاتلة ذخائر دقيقة على غرفة محركات السفينة، بعد أن رفض طاقمها مرارا الامتثال لأوامر القوات الأميركية".

ولفتت إلى أن السفينة المعنية هي ناقلة النفط "سيتيبيلو" التي ترفع علم بالاو.

وفي وقت سابق، أعلن عن فقدان 3 بحارة هنود كانوا على متن السفينة.

واستدعت الهند دبلوماسيا أميركيا رفيعا في نيودلهي، إثر الهجوم على سفينة قبالة سواحل عمان.

وقال مسؤول حكومي هندي لـ"فرانس برس"، إن وزارة الخارجية الهندية "استدعت القائم بالأعمال الأميركي وقدمت احتجاجا شديد اللهجة" على الهجوم الذي استهدف السفينة التجارية.

وأنقذ 21 آخرون من أفراد الطاقم الهنود للسفينة التجارية "سيتيبيلو"، ونددت وزارة الخارجية الهندية في بيان بالهجوم.