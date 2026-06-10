وجاء ذلك في بيان مشترك للجانبين عقب الحوار الثنائي الموسع بينهما بشأن الردع، الذي عقد في طوكيو.

وذكر البيان: "أكدت الولايات المتحدة مجددا التزامها بالدفاع عن اليابان، مستخدمة كامل قدراتها الدفاعية، بما فيها القدرات النووية".

في المقابل، جددت اليابان دعمها للقوات والعمليات الأميركية التي تحافظ على السلام، وقالت إن هذا الدعم يسهم في الردع عن طريق المنع.

ووفق البيان، فقد ناقش الوفدان جهود الولايات المتحدة لتحديث وتطوير قواتها النووية، بالإضافة إلى سياسة اليابان الدفاعية وقدراتها، في ظل تزايد التهديدات النووية الإقليمية.

والتزم الوفدان بمواصلة المناقشات حول هذه القضايا لتعزيز التنسيق والتوافق العملياتي، فضلا عن الرسائل الاستراتيجية.

وقال البيان إن اليابان شجعت بشدة سعي الولايات المتحدة إلى إجراء محادثات متعددة الأطراف لتحقيق الاستقرار الاستراتيجي، للمساعدة في تجنب سباق تسلح نووي، ومعالجة المخاوف بشأن التجارب النووية، والحد من المخاطر النووية، وتعزيز الشفافية، بما في ذلك من خلال حوارات الحد من التسلح مع الصين وروسيا.