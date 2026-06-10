وقالت "سنتكوم" إن قواتها استهدفت باستخدام ذخائر دقيقة أنظمة الدفاع الجوي ومحطات التحكم الأرضية ومواقع رادارات المراقبة الإيرانية القريبة من مضيق هرمز، ونفذت الضربات مقاتلات تابعة للقوات الجوية والبحرية الأميركيتين.

وأضافت القيادة المركزية أن العملية جاءت "ردا متناسبا" على الهجمات الأخيرة التي استهدفت القوات الأميركية وسفن الشحن التجارية الدولية العابرة للمياه الإقليمية.

وأكدت "سنتكوم" أن القوات الأميركية لا تزال في حالة يقظة وجاهزية كاملة للتصدي لأي "عدوان إيراني غير مبرر".