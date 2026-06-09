وقال ترامب، في أول تعليق له بعد بدء العمليات العسكرية، خلال اتصال هاتفي مع كبير مراسلي شبكة "إيه بي سي نيوز" في واشنطن جوناثان كارل: "أعتقد أن الرد ضروري للغاية. لقد أسقطوا مروحية، ونحن نرد الآن".

وأضاف: "أؤمن بالرد الحازم. لطالما آمنت بذلك طوال حياتي. ولدينا اتفاق كان جيدا للغاية، وربما سيظل كذلك. هذا رد على ما فعلوه بمروحيتنا الليلة الماضية، وأعتقد أن الرد يجب أن يكون قويا وفعالا للغاية، وهذا ما يمثله هذا الرد".

وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) قد أعلنت بدء تنفيذ ضربات وصفتها بـ"الدفاعية" ضد أهداف إيرانية، بتوجيه من ترامب، مؤكدة أن العمليات جاءت رداً على "العدوان الإيراني غير المبرر" المتمثل في إسقاط مروحية أباتشي أميركية.

وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بسماع دوي انفجارات في المناطق الشرقية من محافظة هرمزجان، بينما أكدت وسائل إعلام إيرانية سقوط قذيفة في منطقة سيريك، بالتزامن مع بدء الضربات الأميركية.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن إيران أسقطت مروحية أباتشي أميركية كانت تنفذ دورية فوق مضيق هرمز، مشيراً إلى أن الطيارين نجيا من الحادث ولم يصابا بأذى.

من جانبها، أوضحت القيادة المركزية الأميركية أن طاقم المروحية أُنقذ بواسطة القوات الأميركية بالقرب من سواحل سلطنة عمان خلال نحو ساعتين، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الحادث.