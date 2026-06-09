أنقذ زورق مسير تابع للبحرية الأميركية اثنين ​من طاقم طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الأميركي مما سلط الضوء على قوة المهام 59، ​وهي أول وحدة متخصصة في ⁠الأنظمة غير المأهولة، وتتبع قيادة القوات البحرية المركزية، التي تشرف على العمليات البحرية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.