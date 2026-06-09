ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر آخر مطلع على الحادث قوله إن طائرة مسيّرة إيرانية من طراز "شاهد" أصابت المروحية الأميركية.

وكان الجيش الأميركي قد أعلن في وقت سابق الثلاثاء أن فردي طاقم المروحية تم إنقاذهما بواسطة زورق مسيّر غير مأهول.

ونشر الرئيس دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن الجيش الأميركي أبلغه بأن إيران أسقطت مروحية أباتشي تابعة للجيش، وأن الولايات المتحدة "يجب" أن ترد.

وتُعرف الطائرات المسيّرة الإيرانية من طراز "شاهد" بأنها تحلق على ارتفاعات منخفضة وبسرعات بطيئة، وهي ميزة تجعلها أكثر قدرة على تفادي أنظمة الدفاع الجوي مقارنة بالصواريخ الباليستية.