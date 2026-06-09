وشارك ويتكوف وكوشنر في السابق ‌في جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، التي توقفت في فبراير بعد ‌أن شنت ‌الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران.

وأضاف بيسكوف: "عملية الوساطة بشأن أوكرانيا متوقفة حاليا. ومع ذلك، يواصل المفاوضان الأميركيان الاتصالات، وتتواصل المناقشات معنا عبر القنوات القائمة ومع ‌الأوكرانيين. ولا يوجد موعد محدد ‌لزيارتهما بعد، ⁠لكننا سنكون سعداء باستقبالهما في روسيا في أي وقت".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إنه أجرى محادثة "إيجابية" مع ⁠ويتكوف وكوشنر، ‌وأشاد بما وصفه باستعدادهما للعمل على إيجاد حل ⁠للصراع في الأسابيع المقبلة.

وقال بيسكوف إن الكرملين ⁠لم يتم إخطاره بهذه المكالمة من الجانب الأميركي.

وردا على سؤال ​بشأن جهود الوساطة ⁠المحتملة من جانب ​أوروبا، قال بيسكوف إن روسيا ترى حاليا إن المشاركة "غير مقبولة".

وتابع قائلا: "أولا وقبل كل شيء، ​من غير المنطقي ومن الخطأ على الأرجح بدء جهود الوساطة بفرض شروط معينة على روسيا... لكن الأمر الأساسي هو أن الأوروبيين، حسبما نرى، ​يميلون ‌بشكل أكبر بكثير إلى التركيز على استمرار الحرب بدلا من ​محادثات السلام".